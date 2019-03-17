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«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча, проходившая на стадионе «Молине», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Вулверхэмптон» вышел вперёд на 70-й минуте матча. Рауль Хименес получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил в нижний угол. Преимущество хозяев на 76-й минуте удвоил Диогу Жота, пробивший угла штрафной. Уже в компенсированное время один мяч у гостей отыграл Маркус Рашфорд.

В концовке матча «Манчестер Юнайтед» мог остаться в меньшинстве. После подката защитника Виктора Линделёфа арбитр показал шведу красную карточку, но после просмотра видеоповтора сменил её на жёлтую.

«Вулверхэмптон», одержав победу, вышел в 1/2 финала Кубка Англии. Также в полуфинал турнира ранее вышли «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Последнюю путёвку в эту стадию разыграют «Милуолл» и «Брайтон».

Кубок Англии. 1/4 финала
16 марта 2019, суббота. 22:55 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Хименес – 70, 2:0 – Жота – 76, 2:1 – Рашфорд – 90+5
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