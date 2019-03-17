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«Жирона» обыграла «Леганес» в матче Примеры

«Жирона» обыграла «Леганес» в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 28-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Жирону». Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий Кристиан Португес, отличившийся на 13-й минуте после передачи полузащитника Борхи Гарсии. В середине первой половины Португес оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Валери Фернандес.

«Жирона» одержала третью победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Для «Леганеса» это поражение стало вторым подряд.

«Жирона», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (33) — 14-е.

В 29-м туре испанского первенства «Жирона» 29 марта дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, а «Леганес» на следующий день на выезде встретится с «Хетафе».

Испания - Примера. 28-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Леганес
Леганес
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 – Португес – 13, 0:2 – Португес – 22
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