Тренер «Суонси» — о голе Агуэро из офсайда: не чувствуем, что нас ограбили

Главный тренер «Суонси Сити» Грэм Поттер подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:3). Напомним, победный гол на 88-й минуте встречи форвард «горожан» Серхио Агуэро забил из офсайда.



«Мы не чувствуем, что нас ограбили. Не хочу, чтобы что-то умаляло качество нашей работы. Мы смогли показать отличную игру, мужество и упорство.



Нам противостояла топ-команда, которая в ходе матча, вероятно, заслуживала победу. Поздравляем „Манчестер Сити“ и желаем команде Гвардиолы наилучшего результата в следующей стадии турнира», — приводит слова Поттера WalesOnline.



Напомним, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, «Суонси» покинул турнир. Ранее в 1/2 финала пробился «Уотфорд».

Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайда