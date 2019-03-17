«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Томь»

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «СКА-Хабаровск» Эдуард Булия, отправивший мяч в ворота «Томи» на 3-й минуте.

Серия «Томи» без побед достигла пяти матчей. Ранее команда из Томска потерпела одно поражение и три раза сыграла вничью. Для «СКА-Хабаровск» эта победа стала второй подряд.

«Томь», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «СКА-Хабаровск» (39) — девятое.

В 28-м туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Сочи», а «Томь» дома встретится с «Мордовией» из Саранска. Оба матча состоятся 24 марта.