Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Интер». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Томь»

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Томь»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «СКА-Хабаровск» Эдуард Булия, отправивший мяч в ворота «Томи» на 3-й минуте.

Серия «Томи» без побед достигла пяти матчей. Ранее команда из Томска потерпела одно поражение и три раза сыграла вничью. Для «СКА-Хабаровск» эта победа стала второй подряд.

«Томь», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «СКА-Хабаровск» (39) — девятое.

В 28-м туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Сочи», а «Томь» дома встретится с «Мордовией» из Саранска. Оба матча состоятся 24 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Томь
Томск
1:0 – Булия – 2
Фанаты «Луча» и СКА подрались во Владивостоке, полиция стреляла в воздух
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент