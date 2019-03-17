Симеоне: хуже было, когда «Атлетико» в финале ЛЧ проиграл «Реалу» по пенальти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после поражения со счётом 2:0 в выездном матче с «Атлетиком» из Бильбао. 12 марта столичная команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв туринскому «Ювентусу» ответный матч 1/8 финала (0:3).

«Это не худшая неделя за время моей работы в «Атлетико». Худшая была, когда мы проиграли финал Лиги чемпионов «Реалу» по пенальти в Милане.

Мы привыкли, что нужно постоянно биться и сражаться. Настало время осмотреться, понаблюдать и расти дальше.

В целом по итогам семи месяцев у нас хорошая позиция в чемпионате Испании, и мы намерены её сохранить.

После произошедшего в Турине нам было нелегко, но мне понравился второй тайм в матче с «Атлетиком». Знаем, что можем стать лучше», — приводит слова Симеоне Marca.