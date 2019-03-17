Трабукки рассказал, почему топ-клубы РПЛ отказались от приобретения Р. Ерёменко

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, рассказал, почему топ-клубы Российской Премьер-Лиги, такие как «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар», отказались от приобретения хавбека. Напомним, после расторжения контракта с московским «Спартаком» Ерёменко перешёл в «Ростов».



«У «Зенита» и «Локомотива» был перебор полузащитников. «Краснодар» через нашего общего знакомого передал, что Рома не подходит им по этическим соображениям. Хотя до истечения дисквалификации Ерёменко клуб хотел подписать его. Но, видимо, передумал: появились этические соображения. «Спартак», как мы знаем, решил сделать ставку на Аяза Гулиева. Ну а ЦСКА обиделся на решение Ерёменко подписать контракт со «Спартаком». Зимой они, вполне логично, отказались от его услуг», — цитирует Трабукки Sport24.

Ерёменко забил впервые после двухлетней дисквалификации