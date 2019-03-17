Источник: Гурцкая заплатил «Фратрии» за поддержку Карреры на матче с «Зенитом»

В МВД опасаются, что на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» могут случиться столкновения между болельщиками красно-белых, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, на недавней встрече бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с фанатами московской команды присутствовал футбольный агент Тимур Гурцкая, который передал деньги одному из руководителей «Фратрии» за продолжение «зарядов» в поддержку итальянца и против руководства клуба.

Сегодня, 17 марта, сотрудники полиции навестили нескольких болельщиков красно-белых. Позже их доставили в отделы и провели беседу о не допустимости фанатских драк в Москве, тем более на стадионах.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.