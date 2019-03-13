Массимо Каррера снова в Москве. Как он и когда снова будет тренировать

В понедельник вечером бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву, а во вторник посетил «Матч ТВ» в качестве специального гостя в преддверии лигочемпионского вечера. Корреспонденты «Чемпионата» побывали в студии, чтобы рассказать, как прошло возвращение итальянца в Россию.

Как всегда одетый с иголочки Массимо прибыл в «Останкино» в сопровождении жены и прекрасного настроения. У входа гостей встретили ведущие Сергей Акулинин и Константин Генич, поприветствовали их на чистом итальянском и лишь затем перешли на английский.

Проход по телецентру осложнился тем, что с Массимо хотели сфотографироваться почти все встречавшиеся на пути сотрудники. Да что там, даже звёзды телеканала по очереди подходили к Каррере, чтобы запечатлеть этот визит. Экс-тренер «Спартака» не отказывал никому.

Наконец, итальянец оказался в гримёрке, где его начали готовить к телеэфиру.

Массимо Каррера с женой Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вернувшись из гримёрки, Массимо дал небольшое интервью корреспонденту «Чемпионата» по поводу своего возвращения в Москву.

— «Спартак» пригласил вас на матч с «Зенитом». Что скажете?

— Я получил сегодня сообщение от президента клуба и ответил ему.

Массимо Каррера в студии «Матч ТВ» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А что именно?

— Повторю: президенту я ответил (позднее в эфире «Матч ТВ» Каррера также не рассказал, придёт ли он на матч «Спартака» и «Зенита», признавшись лишь, что получил несколько предложений по проведению досуга – в том числе приглашение на хоккей ЦСКА – «Динамо». Прим. «Чемпионата».)

Респект, «Спартак»! Приглашение Карреры на матч с «Зенитом» — правильный шаг Наконец-то пришло время похвалить руководство красно-белых.

— Общаетесь ли вы с кем-то из «Спартака»?

— Нет. Но я остался их другом, смотрю их фотографии в «инстаграме».

— Готовы ли вы вернуться к тренерской карьере?

— Да, я отдохнул и готов. Мне снова хочется тренировать. Посмотрим, что будет в будущем. Были ситуации, когда я мог вернуться к возобновлению тренерской карьеры, но до конкретики не дошло.

В гостях у Карреры. Чем он сейчас живёт (фото, видео) О семье, вине и планах. Ни слова о «Спартаке».

— Можете представить себя тренером в другом российском городе, не в Москве?

— Да. Будучи тренером, нужно быть готовым ко всему. Затем нужно рассмотреть, например, проект команды. Сейчас я вернулся в Москву, чтобы встретиться и поужинать с друзьями.

Массимо Каррера в студии «Матч ТВ» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обсудив также перспективы «Ювентуса» в Лиге чемпионов (Каррера, конечно же, верил в «Старую Синьору». Прим. «Чемпионат») и решение Зидана вернуться в «Реал», Каррера и корреспондент «Чемпионата» направились в студию «Матч ТВ» в сопровождении ведущих программы. По пути также не обошлось без просьб о фото.

Массимо Каррера в студии «Матч ТВ» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наконец, все действующие лица эфира прошли в студию. Жена Карреры устроилась на диване, с интересом наблюдая, как Массимо наполняет студию своим обаянием.

Массимо Каррера в студии «Матч ТВ» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Темы, на которые Акулинин и Генич общались с Каррерой, были крайне близки итальянцу: «Ювентус» и его перспективы в ответном матче Лиги чемпионов, возвращение Зидана в «Реал» и планы самого Массимо.

Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гость со свойственной ему лёгкостью подбирал выражения и много улыбался не только в эфире, но и в перерывах. Лишь во время последней рекламной паузы Каррера забеспокоился о времени: ему нужно было оперативно уехать из «Останкино», чтобы успеть к началу матча «Юве».

Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ведущие, заверив, что программа подходит к концу, ещё немного потерзали Массимо вопросами. По её окончании корреспондент «Чемпионата» решил спросить, что побудило итальянца прийти в эфир «Матч ТВ». «Просто меня позвали», — просто ответил Каррера и расхохотался.

Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, пойдет ли он на «Спартак» — «Зенит»? Туда его тоже «просто позвали».