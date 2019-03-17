Бекхэм: то, что делает Сульшер в «Манчестер Юнайтед», вызывает гордость

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высоко оценил работу бывшего партнёра — Уле-Гуннар Сульшера — на посту главного тренера манкунианцев. Напомним, норвежский специалист был назначен в клуб после отставки Жозе Моуринью.



«Уле только что пришёл в команду. Он завоёвывает уважение игроков, потому что помогает команде добиваться успеха. Он становится зрелым специалистом, которого уважают не только молодые, но и более возрастные футболисты.



Поддержка Фергюсона также помогла Сульшеру и вселила в него уверенность. Когда вы добиваетесь таких результатов, это здорово. Видеть на посту главного тренера кого-то, кто знает клуб, понимает его — это прекрасно. То, что он делает, заставляет нас, его бывших товарищей по команде, испытывать гордость. Это невероятно», — приводит слова Бекхэма Sky Sports.