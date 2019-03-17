«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал ярославский «Шинник». Встреча команд состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 40-й минуте единственный гол в матче забил нападающий ярославской команды Ишхан Гелоян. Таким образом, «Нижний Новгород» прервал свою беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиги, которая длилась на протяжении 4 матчей.



Ярославский «Шинник» набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (40) располагается на 7-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах турнира.