Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал ярославский «Шинник». Встреча команд состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 40-й минуте единственный гол в матче забил нападающий ярославской команды Ишхан Гелоян. Таким образом, «Нижний Новгород» прервал свою беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиги, которая длилась на протяжении 4 матчей.

Ярославский «Шинник» набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (40) располагается на 7-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах турнира.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 – Гелоян – 40
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент