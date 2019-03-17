Рахимов: «Ахмат» не испытывает эйфории от победы в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Конечно же, действиями команды полностью быть довольными нельзя, но победа многое скрывает. Мы не испытываем большой эйфории. Понятно, что нам нужен был положительный результат. Как и «Уфе», потому что она находится в очень тяжёлой ситуации.

Ждали очень тяжёлого матча, но ребятам я сказал до игры и на установке, что чем больше мы будем терпеть, тем больше себя будет проявлять нервозность у соперника. Говорил, что если мы найдём свой шанс, то соперник начнёт раскрываться и у нас будут ещё возможности. Хорошо, что так получилось. Хотя был и удар в нашу перекладину. Очень важная победа, но время не стоит, надо двигаться дальше.

Почему Иванов и некоторые другие игроки оказались в запасе? Мы сделали такой выбор, потому что всё-таки более мобильный Силва вышел на эту позицию. Мы понимали, что нужно будет играть на контратаках. Понимали, что в случае более хорошего результата Иванов нам может помочь в сохранении мяча, контроле. Эта замена планировалась», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».