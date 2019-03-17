Дзюба не забивает больше 1000 минут. Что с ним не так?

Эта цифра в 1000 минут выглядит как спад, регресс и деградация, а Азмун первое время кем-то воспринимался скорее как замена Дзюбе, чем его дополнение. Тем не менее Семак не собирается отказываться от Артёма, а просто меняет его роль. Почему Дзюба не забивает, почему он и не обязан много забивать и почему он с высокой степенью вероятности будет забивать еще меньше? Ответы на эти вопросы – ниже.

Как играет Дзюба – подыгрывающий «столб»

Описывать Дзюбу одним ёмким словом «столб» одновременно и правильно, и ошибочно.

Да, билд-ап «Зенита» во многом был выстроен вокруг длинных передач от вратаря или защитников на Дзюбу, а работавшая (и до сих пор работающая) структура при подборах позволяла цепляться за мяч на чужой половине поля: у Дзюбы всегда было минимум два партнёра на подборе, а зачастую – три или даже четыре.

Структура подборов могла видоизменяться в зависимости от соперника или отдельного эпизода, но при этом минимум два игрока всегда располагаются под Дзюбой, немного левее и правее (в центре и в полуфланге). Так, например, при счёте 0:0 против ЦСКА «Зенит» играл осторожно, предоставляя Дзюбе всего два варианта для скидок. Когда гости стали проигрывать, на подборе стало больше игроков: на скриншоте один из опорников поднимается на уровень к Дзюбе (вариант для скидки 2 – Маркизио), а Кузяев (вариант 3) предоставил опцию для скидки выше.

Само собой, Дзюба в штрафной представляет собой серьезную угрозу в воздухе. При этом Артём не только стоит в штрафной и ждёт подачи: он может ворваться в штрафную, опустившись глубже (не важно, за длинной передачей или короткой) и вытащив защитника соперника, выбрать правильную точку, в которой его не будет контролировать защитник, и пробить по воротам.

Дзюбе не чужда ещё одна классическая задача «столба»: при подачах в штрафную он своим мощным корпусом расталкивает защитников соперника, мешая им выйти на подачу и расчищая центр штрафной, а затем делает классные скидки на партнеров.

У Дзюбы 52% выигранных верховых единоборств по Instat – это топ-цифры даже для «столба» ростом 196 сантиметров. Для понимания: от 35% выигранных на втором этаже единоборств – уже хорошо.

Но функции Дзюбы не ограничиваются задачами «столба». Артём действует практически по всей длине и ширине финальной трети половины поля соперника: просто взгляните на его тепловую карту в этом сезоне.

Само собой, часть этих касаний во флангах – всё те же верховые единоборства после длинных передач, но Дзюба выполняет очень много работы в подыгрыше.

В этом эпизоде Дзюба здорово сместился в правый полуфланг, открывшись под разрезающую передачу Смольникова, и вытащил за собой защитника. Мак и Кузяев одновременно рванули в созданное Артёмом пространство – нападающий отпасовал Роберту.

Дзюба постоянно стягивает на себя игроков, открываясь в очень широком спектре для центрального нападающего (либо оказывается один, если защитники на него не идут, и создаёт преимущество в выбранной зоне). Вытянуть одного защитника и создать пространство для рывка тех же Дриусси, Кузяева, Мака или Ерохина – уже хорошо, но иногда получалось вытягивать целые пачки соперников.

Если в первом случае Артём снова хорошо открылся под передачу в полуфланг, смог развернуться и отдать пас в опорную соперника, то во втором случае Дзюба сам протащил мяч практически до лицевой, собрал на себя защитников, заставил полузащитников опуститься глубже (да, это и их ошибка тоже, но всё же), освободил центр штрафной и отдал предголевую передачу. Артём не гениален в плане дриблинга, даже силового, но так протащить мяч он тоже может, пусть это и не входит в его основные задачи.

Дзюба задействуется даже при аутах, даже со своей половины поля: длинный ввод мяча из-за боковой на Артёма, который заставляет игрока соперника выйти за собой, и рывок партнёра вперёд по бровке либо чуть уже, если на бровке борется сам Дзюба.

Дзюба одновременно выполняет функции «столба» и подыгрывающего нападающего – обе роли крайне важны в структуре Семака. Если бы Артём одновременно был ещё и главным бомбардиром команды, то его можно было бы выдвигать на «Золотой мяч».

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Почему Дзюба совсем перестал забивать?

Последний раз Артём забивал за «Зенит» в официальных играх 25 октября, в ворота «Бордо». В чемпионате России – ещё раньше, 7 октября в ворота «Краснодара». С тех пор он провёл 676 минут в РПЛ и ещё 373 – в Лиге Европы. Больше тысячи минут без голов – как так?

Начнём с того, что цифры стали хуже не только у Дзюбы. «Зенит» в принципе начал испытывать проблемы в чемпионате России – очень простую игру команды Семака раскусили, многие заготовки и задумки перестали работать. Доказательство очень простое: до игры с «Краснодаром» (включительно) «Зенит» создавал 1.68 xG в среднем за матч в РПЛ, что вылилось в лидерство после десяти туров. Если брать отрезок после 7 октября, то за прошедшие 8 матчей «Зенит» набрал меньше очков, чем «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Арсенал», а создавал лишь 1.13 xG за игру (тоже шестой результат на этом отрезке).

Естественно, со спадом игры всей команды наступил спад и у Дзюбы. Можно допустить, что я поменял причину и следствие местами, но отрицать, что российские команды довольно быстро нашли противоядие к футболу «Зенита», тяжело – а это сказывается на чуть ли не самом главном игроке в атакующей системе команды. Так или иначе, в первые 10 туров Дзюба имел 0.41xG в среднем на 90 минут, а в последние 8 – 0.25. Артем стал бить из менее выгодных позиций: средний вес удара в первый отрезок – 0.18 xG/Sh, во второй – 0.10 xG/Sh; это значительное изменение. Важно, что цифры стали хуже у всей команды: например, Дриусси стал получать на 0.4 xG/90 меньше, чем раньше – настолько огромная разница обычно говорит о глубоком кризисе.

Довольно справедливо, что нападающий, получающий меньше моментов, станет меньше забивать. Да, у Дзюбы всё равно были какие-то моменты в эти 8 матчей: он набрал 1.89 xG в РПЛ после матча с «Краснодаром», но не забил ни одного мяча. Это можно назвать спадом реализации, во многом даже случайным.

Важно понять, что Дзюба вообще не должен много забивать, как и многие другие форварды, по большей частью занятые в подыгрыше. Как правило, у такого нападающего должен быть партнёр, который пользуется освобождаемым пространством: в первой половине сезона таким игроком был Дриусси, сейчас – вероятно, более подходящий на роль Азмун. Приведу пример из Европы: посмотрите на «Ливерпуль» и связку Фирмино-Салах. Это не совсем корректное сравнение из-за разных стилей команд и игроков (Фирмино вообще ни разу не «столб»), но для общего понимания подойдёт. К Роберто нет претензий, если он долго не забивает, хоть он и играет номинального нападающего в намного менее проблемной команде.

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Возможно, Дзюба станет забивать реже, чем раньше

«Зенит» очень медленно и тяжело, но всё-таки меняется: Семак понимает, что слишком простой и чересчур вертикальный футбол доведёт до проигрыша чемпионской гонки, а возвращение Нобоа лишь способствует развитию комбинационной игры. В последних играх «Зенит» стал делать меньше длинных передач и больше передач в целом.

Задачи Дзюбы тоже изменились: со сменой стиля и приходом Азмуна Семак начал делать из Артёма всё большую копию того же Фирмино – по крайней мере, в матчах с «Вильярреалом», отчасти с «Уралом» и особенно «Уфой» Дзюба стал чаще получать передачи низом, причём даже не в опорную зону соперника между линий, а примерно на линии с полузащитниками соперника при низком-среднем блоке.

Против «Уфы» Дзюба зачастую даже не оттягивался из нападения, а сразу располагался недалеко от полузащитников соперника – в основном слева или справа, в полуфлангах. Помимо прямого участия в развитии атак, он ещё и связывал одного игрока из пары Карп-Тилль, освобождая полуфланг для включений крайних защитников, Ракицкого, Нобоа или кого-либо ещё.

О постепенной смене функций говорит и статистика: так, например, в среднем по сезону у Дзюбы около 29 передач на 90 минут, в последних трёх играх – уже 37; верховых единоборств в среднем 15 за игру, против «Уфы» – 6. Касаний в штрафной тоже меньше – против той же «Уфы» за 78 минут было всего 3. К слову, на сборах Артем тоже делал больше передач и меньше боролся в воздухе, чем в первой части сезона.

Понятно, что нет смысла полностью и навсегда отказываться от сильных качеств Дзюбы как «столба» – этого и не происходит. Против «Вильярреала», например, «Зенит» часто заряжал длинные передачи верхом на Артёма, чтобы выбраться из-под агрессивного прессинга испанцев. Голевая передача против «Уфы» – тоже классика: заброс в штрафную на Дзюбу, Артем расставил спину и скинул мяч Ригони в пустой центр штрафной. Но, меняя стиль, Семак так или иначе делает из Дзюбы игрока, больше задействованного в подыгрыше – по крайней мере, в большинстве матчей. Азмун – более разнообразный бомбардир; для того, чтобы забивал Дзюба, нужно всё-таки создать больше условий.