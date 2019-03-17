Караваев и Головин вернулись в Россию. Лучшие фото с тренировки сборной

17 марта в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020.

В занятии приняли участие вратарь Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА), хавбеки Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА).



Помимо игроков из «армейского» клуба в Новогорск прибыл тренер Игнашевич. Опыт рекордсмена сборной по количеству матчей (127) определённо не помешает команде перед стартом в квалификации Евро-2020.

Фоторепортаж с тренировки сборной России подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.