Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Караваев и Головин вернулись в Россию. Лучшие фото с тренировки сборной

Караваев и Головин вернулись в Россию. Лучшие фото с тренировки сборной
Футбол / Сборная России

17 марта в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020.

В занятии приняли участие вратарь Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все — ЦСКА), хавбеки Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА).

Помимо игроков из «армейского» клуба в Новогорск прибыл тренер Игнашевич. Опыт рекордсмена сборной по количеству матчей (127) определённо не помешает команде перед стартом в квалификации Евро-2020.

Фоторепортаж с тренировки сборной России подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент