На матче женских команд «Атлетико» и «Барселоны» установлен рекорд посещаемости

Матч чемпионата Испании среди женских команд «Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» посетили 60 739 человек. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На матче был установлен рекорд посещаемости для женского клубного футбола, утверждает пресс-служба испанской лиги.

Что касается общего рекорда посещаемости для женского футбола, то он был установлен в финале чемпионата мира 1999 года. Матч сборных США и Китай, проходивший в Лос-Анджелесе, посетили 90 185 человек. Вторым по посещаемости является матч финала Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Великобритания — Япония. Эту встречу посетили 80 203 зрителя.

После этой победы «Барселона» сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице «Атлетико» до трёх очков.