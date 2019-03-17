Вандерсон: пенальти в ворота «Краснодара» трактовать можно было и так, и так

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).

«По пенальти трактовать можно было и так, и так. Это было решение судьи. Оно было принято в динамике. Мне тяжело говорить, был ли пенальти. Увы, арбитр рассудил так. Не хватало Ари и Игнатьева? У нас много игр, и было немного тяжело, но наш тренер знает, как выходить из этой ситуации», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 30 марта. «Краснодару» предстоит домашняя игра с «Анжи», которая пройдёт 31 марта.