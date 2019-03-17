Отличный гол Стураро в видеообзоре матча «Дженоа» — «Ювентус»

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Дженоа» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло.

Счёт на 72-й минуте открыл бывший игрок «Ювентуса» Стефан Стураро, которому удался отличный удар из-за пределов штрафной площади. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Горан Пандев. На 81-й минуте Пандев увеличил разрыв в счёте с передачи Кристиана Куаме.

«Дженоа», набрав 33 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Ювентус» (75) по-прежнему занимает 1-е место.

В следующем туре «Ювентус» на своём поле сыграет с «Эмполи». «Дженоа» предстоит выездная игра с «Удинезе». Оба матча состоятся 30 марта.