Кака: у Гаттузо ДНК «Милана», можно говорить о возрождении миланского футбола

Бывший полузащитник «Милана» Кака заявил, что главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо хорошо справляется со своей работой.

«Вы сами видели, какое влияние Гаттузо оказал в трудные моменты. У Гаттузо есть ДНК россонери. Я буду очень рад, если он вернёт «Милан» в Лигу чемпионов.

Конечно, Гаттузо и «Милану» требуется время. Но мы уже сейчас можем говорить о возвращении миланского футбола. «Интер» вернулся в Лигу чемпионов, а «Милан» успешно ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов.

Понятно, что до «Ювентуса» ещё далеко. Но я считаю, что Леонардо и Мальдини делают хорошую работу, команда прогрессирует, хотя и не тратит большие деньги на усиление», — цитирует Кака Football Italia.

В матче 28-го тура Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Эта встреча состоится сегодня, 17 марта.