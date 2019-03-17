Медведев: по качеству матч «Спартак» — «Зенит» оправдал ожидания

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«По качеству игра оправдала ожидания. Это пример для всех наших остальных клубов, когда с первой до последней минуты есть динамика, страсть и самоотдача. Если наши клубы будут так играть, на трибунах будет много болельщиков — именно такого футбола они и ждут. Что касается результата, то победа всегда лучше ничьей. Интрига сохраняется», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.