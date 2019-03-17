Кононов: откровенных ляпов со стороны арбитров не было

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не стал критиковать работу арбитров в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Не хотел бы обсуждать судейство. Но откровенных ляпов со стороны арбитров не было. Определённые ошибки – да. Но давайте лучше про футбол.



Мне не показалось, что «Спартак» провёл лучший матч под моим руководством. Сдвиги есть, но они незначительны. Хотя то, что они есть, это уже радует. Трудно судить и говорить о каких-то сдвигах, когда нет результата. Как я могу говорить, если мы не побеждаем? Меня никто не поймёт. Сейчас всё только строится», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.