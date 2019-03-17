«Бавария» разгромила «Майнц» в Бундеслиге со счётом 6:0

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте, отличился Роберт Левандовски, которому ассистировал Давид Алаба. На 33-й минуте преимущество мюнхенцев увеличил Хамес Родригес с паса Леона Горецки. Ещё через несколько минут счёт до крупного довёл Кингсли Коман с передачи Тьяго Алькантары.

В начале второго тайма Родригес забил ещё два гола, оформил хет-трик. Голевыми передачами в этих эпизодах отметились Жером Боатенг и Томас Мюллер. Точку в матче поставил Альфонсо Дэвис.

Благодаря победе «Бавария», набрав 60 очков, вышла на первое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Майнц» (30) остался на 13-м месте.