Глушаков: пожму ли руку Каррере? Если его увижу, то пожму

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) признался, что готов пожать руку бывшему главному тренеру москвичей Массимо Каррере. Итальянский специалист присутствовал на матче.

«Пожму ли руку Каррере? Если его увижу, то пожму», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Глушаков стал автором первого мяча в этом матче. Напомним, что у полузащитника возник конфликт с Каррерой, когда итальянец возглавлял «Спартак». После лайка критического поста в адрес Карреры Глушаков был переведён в дубль «Спартака». Капитан команды не выходил на поле до тех пор, пока Каррера не покинул пост главного тренера.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.