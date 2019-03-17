Две результативные передачи и гол Мертенса — в обзоре матча «Наполи» — «Удинезе»

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал победу над «Удинезе». Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал бельгийский форвард Дрис Мертенс. На 17-й минуте он ассистировал Амину Юнесу, который открыл счёт. Затем на 26-й минуте с передачи Мертенса отличился Хосе Кальехон. Ещё до перерыва Кевин Ласанья сократил отставание в счёте, а на 36-й минуте равновесие восстановил Секо Фофана. Но после перерыва хозяева довели дело до победы. На 57-й минуте после паса Кальехона забил Аркадиуш Милик, а точку в матче поставил на 69-й минуте сам Мертенс, которому ассистировал Маркес Аллан.

«Наполи», набрав 60 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (25) остался на 16-м месте.