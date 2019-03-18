Месси – рекордсмен «Барселоны» по количеству побед

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Бетис» — 4:1. Главным героем встречи стал форвард каталонцев Лионель Месси, оформивший хет-трик. Также он вышел на первое место в истории клуба по количеству побед – 477 выигрышей в 674 матчах. Он превзошёл достижение Хави, на счету которого 476 побед в 767 играх.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.

«Барселона» набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» каталонцев отделяет 10 очков.