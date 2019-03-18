Месси опередил «Реал» по количеству голов со штрафных за последние 8 сезонов

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (4:1) забил свой 25-й гол со штрафного за последние 8 сезонов.

Начиная с сезона-2011/12 Месси забил больше голов со штрафных, чем все футболисты «Реала» за этот период, которые отличились 24 раза. Больше, чем Месси за последние 8 сезонов со штрафных забил только «Ювентус» (29).

Ближайшими преследователями Месси по этому показателю являются «Лион» (22), «Рома» и «ПСЖ» (по 21) и «Ливерпуль» (19).

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.