Суарес в матче с «Бетисом» получил травму и пропустит полмесяца

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Бетис» — 4:1. Один из голов забил уругвайский нападающий каталонцев Луис Суарес, который на 90-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы, он был заменён на Филиппе Коутиньо. Луис подвернул правую ногу и упал. Покидая поле, он не мог на неё наступить.

Впоследствии «Барселона» сообщила, что у форварда диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок восстановления — 15 дней. Более точная информация появится после медицинского обследования, которое Суарес пройдёт сегодня, 18 марта.

«Барселона» набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» каталонцев отделяет 10 очков.