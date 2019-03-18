«Ростов» поздравил Паршивлюка с юбилеем

«Ростов» поздравил защитника Сергея Паршивлюка с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 30 лет.

«С днём рождения! Защитнику «Ростова» Сергею Паршивлюку исполнилось 30 лет! Желаем Сергею удачи, крепкого здоровья и больших побед!» — говорится на официальном сайте донской команды.

Паршивлюк играет за «Ростов» с лета 2017 года. Воспитанник и бывший игрок московского «Спартака» ранее выступал в прошедшем сезоне за махачкалинский «Анжи». В составе «Спартака» Паршивлюк трижды становился серебряным призёром РФПЛ. В прошлом сезоне защитник провёл в РПЛ 19 матчей и сделал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне Паршивлюк сыграет в Премьер-Лиге 19 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.