Шевченко: уровень УПЛ не помогает выступлениям ведущих клубов в еврокубках

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу нынешнего уровня чемпионата Украины.



«Всегда весеннее начало для нас проблематично. Для нас лучший период и для клубных команд, и для сборной – осенний период, сентябрь-октябрь-ноябрь. Команда находится в лучшем состоянии. Весной всегда тяжело, хотя и чемпионат начался немного раньше, и еврокубки были. Надеюсь, игроки немного наиграли уже. Но уровень чемпионата Украины совершенно другой. Когда играешь с сильной командой, это будет проблемой.



Надеюсь, сможем за это короткое время хоть как-то поднять тонус команды. Проблема нашего чемпионата – он ни в коем случае не помогает нашим ведущим клубам, чтобы они конкурентно выступали в еврокубках. Такая же динамика наблюдается и в национальной сборной: чем выше классом соперник, тем нам тяжелее. Особенно ко второму тайму мы видели в спад в игре с Хорватией, когда мы проиграли в Киеве. Динамика была до 60-й минуты, держала уровень, потом началось падение, это было заметно.



Если мы играем против команды с игроками высокого уровня квалификации, то такой спад есть не только у клубов, но и у сборной. Понимаю, что ситуация неблагоприятная, чтобы чемпионат был у нас сильный, но, думаю, мы это время переживём все вместе. Матч с Португалией очень важен, точно такая же и следующая игра. Будем готовиться к двум матчам.



Проблемы всегда есть, но есть и положительные моменты. Соберёмся в понедельник, посмотрим на общее состояние игроков, проведём определённые беседы, с первых же дней начнём обсуждать стратегию, которая будет на эти два матча. В этот период нужно посмотреть, чтобы игроки, которые выступали в еврокубках, восстановились. У кого график чемпионата – доводили кондиции до хороших», – сказал Шевченко в эфире передачи «Великий футбол».