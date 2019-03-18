Пике: никто не может сравниться с Месси в истории футбола

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Мы знаем, что в каждом турнире ещё предстоит пройти долгий путь. Мы находимся на очень хорошей позиции в Ла Лиге, мы дошли до финала Кубка, и мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов на стадии четвертьфинала.



Сегодняшний вечер был важной победой для нас и является продолжением нашей сильной формы, но мы не будем заглядывать за пределы следующего матча. Лионель Месси? Он особенный и делает это 14 лет, никто не может сравниться с ним в истории футбола», — цитирует Пике Marca.