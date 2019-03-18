Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пике: никто не может сравниться с Месси в истории футбола

Пике: никто не может сравниться с Месси в истории футбола
Футбол / Испания

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Мы знаем, что в каждом турнире ещё предстоит пройти долгий путь. Мы находимся на очень хорошей позиции в Ла Лиге, мы дошли до финала Кубка, и мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов на стадии четвертьфинала.

Сегодняшний вечер был важной победой для нас и является продолжением нашей сильной формы, но мы не будем заглядывать за пределы следующего матча. Лионель Месси? Он особенный и делает это 14 лет, никто не может сравниться с ним в истории футбола», — цитирует Пике Marca.

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент