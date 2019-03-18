РПЛ — о шоу на онлайн-канале Z+: недопустимо показывать такое на ресурсах клуба

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев и директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин высказались о шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1). В ходе шоу участники употребляли нецензурные выражения.



«Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Мы нетерпимы к мату – особенно когда это происходит в публичном пространстве. Такого быть не должно. Думаем, что сам канал и клуб должны контролировать контент. Не сомневаемся, что этому будет дана оценка и подобное не повторится», — добавил Мейтин.



«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.