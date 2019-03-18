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«Барселона» уточнила сроки восстановления Суареса

«Барселона» уточнила сроки восстановления Суареса
Футбол / Испания

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит от 10 до 15 дней из-за растяжения правой лодыжки. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

В матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» уругвайский футболист на 90-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы, он был заменён на Филиппе Коутиньо. Луис подвернул правую ногу и упал. Покидая поле, он не мог на неё наступить. Форвард не поедет в расположение сборной Уругвая и останется в своей команде под присмотром медицинского штаба.

В этом сезоне Суарес провёл 39 матчей за «Барселону», забив 21 гол и сделав девять голевых передач. «Барселона» набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке «Атлетико» каталонцев отделяет 10 очков.

Суарес в матче с «Бетисом» получил травму и пропустит полмесяца
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