КДК не будет рассматривать эпизод с Глушенковым и Жирковым

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать эпизод матча 21-го тура между «Спартаком» и «Зенитом», который накануне состоялся в Москве.



Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Максимом Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака».

«Эпизод с Глушенковым и Жирковым не будет рассматриваться на КДК. Никаких пометок на этот счёт не было», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.