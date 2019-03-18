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«ПСЖ» может летом расстаться с Буффоном, Дани Алвесом и Тьяго Силвой

«ПСЖ» может летом расстаться с Буффоном, Дани Алвесом и Тьяго Силвой
Футбол / Франция

Руководство «Пари Сен-Жермен» может провести омоложение состава в летнее трансферное окно, сообщает AS со ссылкой на французские СМИ.

В ходе перестройки в парижском клубе команду могут покинуть сразу несколько возрастных футболистов, среди которых 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон и 35-летний защитник Дани Алвес. У обоих игроков летом истекает контракт, и в «ПСЖ» не уверены в целесообразности продления их соглашений. Также уйти из стана парижан может 34-летний защитник и капитан команды Тьяго Силва.

Отмечается, что сомнения в необходимости удерживать возрастных игроков в команде возникли у руководства «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала. Напомним, в первом матче парижане на выезде одержали уверенную победу со счётом 2:0, однако во ответной встрече потерпели поражение со счётом 1:3 и уступили из-за правила выездного гола.

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