Определены даты проведения оставшихся матчей чемпионата России сезона-2018/19

РПЛ определила даты проведения оставшихся матчей чемпионата России в нынешнем сезоне.
3 апреля (среда)
Матч 16-го тура
«Оренбург» — «Крылья Советов». 17:00.
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018-2019 гг.
22-й тур
6 апреля (суббота)
«Анжи» — «Динамо». 14:00.
«Краснодар» — «Крылья Советов». 16:30.
«Спартак-Москва» – ЦСКА. 19:00.
7 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Ростов». 11:30.
«Урал» — «Енисей». 14:00.
«Рубин» — «Арсенал». 16:30.
«Локомотив» — «Зенит». 19:00.
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Ахмат». 17:00.
23-й тур
12 апреля (пятница)
«Крылья Советов» — «Рубин». 18:30.
13 апреля (суббота)
«Енисей» — «Уфа». 11:30.
«Арсенал» — «Урал». 14:00.
ЦСКА — «Оренбург». 16:30.
«Ахмат» — «Локомотив». 19:00.
14 апреля (воскресенье)
«Динамо» — «Краснодар». 14:00.
«Зенит» — «Анжи». 16:30.
«Ростов» — «Спартак-Москва». 19:00.
24-й тур
19 апреля (пятница)
«Анжи» — «Ахмат». 19:30.
20 апреля (суббота)
«Уфа» — «Арсенал». 11:30.
«Оренбург» — «Ростов» 14.00
«Динамо» — «Крылья Советов». 16:30.
«Локомотив» – ЦСКА. 19:00.
«Краснодар» — «Зенит». 21:00.
21 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Рубин». 16:30.
«Спартак-Москва» — «Енисей». 19:00.
25-й тур
24 апреля (среда)
«Ростов» — «Локомотив». 19:00.
«Рубин» — «Уфа». 19:30.
«Ахмат» — «Краснодар». 19:00.
ЦСКА — «Анжи». 19:30.
«Зенит» — «Динамо». 21:00.
25 апреля (четверг)
«Енисей» — «Оренбург». 16:00.
«Крылья Советов» — «Урал». 18:30.
«Арсенал» — «Спартак-Москва». 20:30.
26-й тур
27 апреля (суббота)
«Анжи» — «Ростов». 16:30.
«Динамо» — «Ахмат». 19:00.
28 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Урал». 11:30.
«Спартак-Москва» — «Рубин». 14:00.
«Зенит» — «Крылья Советов». 16:30.
«Краснодар» – ЦСКА. 19:00.
«Локомотив» — «Енисей». 21:00.
29 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Арсенал». 17:00.
27-й тур
3 мая (пятница)
«Енисей» — «Анжи». 14:00.
«Рубин» — «Оренбург». 16:30.
4 мая (суббота)
«Урал» — «Спартак-Москва». 14:00.
«Ахмат» — «Зенит». 16:30
«Арсенал» — «Локомотив». 19:00.
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Уфа». 14:00.
ЦСКА — «Динамо». 16:30.
«Ростов» — «Краснодар». 19:00.
28-й тур
10 мая (пятница)
«Оренбург» — «Урал». 11:30.
«Динамо» — «Ростов». 14:00.
«Анжи» — «Арсенал». 16:30.
«Локомотив» — «Рубин». 19:00.
11 мая (суббота)
«Енисей» — «Краснодар». 14:00.
«Ахмат» — «Крылья Советов». 16:30.
12 мая (воскресенье)
«Спартак-Москва» — «Уфа». 16:30.
«Зенит» – ЦСКА. 19:00.
15, 16 мая (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018-2019 гг.
29-й тур
18 мая (суббота)
«Уфа» — «Оренбург». 14:00.
ЦСКА — «Ахмат». 16:30.
«Крылья Советов» — «Спартак-Москва». 19:00.
19 мая (воскресенье)
«Урал» — «Локомотив». 11:30.
«Енисей» — «Динамо». 14:00.
«Арсенал» — «Краснодар». 16:30.
«Ростов» — «Зенит». 19:00.
20 мая (понедельник)
«Рубин» — «Анжи». 19:00.
22 мая (среда). Финальный матч Кубка России 2018-2019 гг.
30-й тур
26 мая (воскресенье)
ЦСКА — «Крылья Советов». 14:00.
«Ахмат» — «Ростов». 14:00.
«Зенит» — «Енисей». 14:00.
«Динамо» — «Арсенал». 14:00.
«Краснодар» — «Рубин». 14:00.
«Анжи» — «Урал». 14:00.
«Локомотив» — «Уфа». 14:00.
«Оренбург» — «Спартак-Москва». 14:00.
30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье). Стыковые матчи РФПЛ – ФНЛ