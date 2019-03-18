Уорд-Праус вызван в сборную Англии вместо травмированного Хендерсона

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус получил вызов в сборную Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, хавбек заменит в составе английской национальной команды полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который получил травму.

Сборная Англии проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Чехии (22 марта) и Черногории (25 марта).

24-летний Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (14 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (один — с пенальти), а также отметился одним автоголом. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.