18-летний нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».



Напомним, Хадсон-Одои был приглашён в молодёжную сборную Англии, однако позже было принято решение вызвать игрока в расположение основной национальной команды. Футболист будет готовиться вместе со сборной Англии к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Чехии и Черногории.



Хадсон-Одои выступает за основную команду «Челси» с 2017 года. В нынешнем сезоне английский игрок принял участие в 19 матчах за лондонцев и забил 5 голов.



Сборная Англии проведёт домашний матч с командой Чехии 22 марта, а 25-го подопечные Гарета Саутгейта сыграют на выезде со сборной Черногории.