Сетьен: не знаю, демонстрировал ли Пеле такую стабильность, как Месси

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен оценил игру аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который сделал хет-трик в матче 28-го тура чемпионата Испании с его командой (1:4).

«Очень понравилась реакция наших болельщиков, которые высоко оценили игру Месси, хотя от него пострадала наша команда. Это была экстраординарная реакция.

Никогда не видел такого игрока, как Месси. Он демонстрирует такой уровень футбола уже 10 лет. Не знаю, показывал ли Пеле такую стабильность. Месси — это драгоценность футбола", — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отметился 12 результативными передачами. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.