Глушенков: я не специально наступил Жиркову на ногу

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал конфликт с хавбеком «Зенита» Юрием Жирковым, который возник в матче 20-го тура чемпионата России (1:1).

Напомним, Глушенков наступил Жиркову на ногу, а в ответ хавбек «Зенита» специально ударил в оппонента мячом.

«Конечно, я не специально наступил ему на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое. После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией», — приводит слова Глушенкова Sport24.

Также Глушенков прокомментировал слова главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который оправдал действия Жиркова.

«Высказывания Радимова? Возможно, он был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за „Чертаново“, когда мы выиграли — 4:0, и один гол недавно за „Спартак-2“ в ФНЛ.



Не хочу обсуждать высказывания других людей. Моё дело — играть в футбол», — добавил хавбек красно-белых.