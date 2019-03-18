Черышев прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приехал в расположение сборной России. Об этом сообщает официальный «твиттер» российской национальной команды.

Напомним, в настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами.