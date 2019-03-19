«Бавария» видит в Бэйле замену Рибери и Роббену

«Бавария» в ближайшее трансферное окно собирается побороться за валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщает TEAMtalk. По информации издания, мюнхенцы видят в форварде замену Арьену Роббену и Франку Рибери, которые летом покинут команду. Ранее «Бавария» оформила трансфер защитник сборной Франции Бенжамена Павара.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Бэйлом в летнее трансферное окно, но хочет получить за него большую сумму.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.