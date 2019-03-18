Источник: «Манчестер Юнайтед» не будет покупать Бэйла

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, руководство английского клуба смущает возраст футболиста, а также его трансферная стоимость. «Манчестер Юнайтед» намерен летом приобрести нескольких молодых игроков.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Бэйлом в летнее трансферное окно, но хочет получить за него большую сумму.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.