Кокорин – о дне рождении в СИЗО: никаких подарков не просил

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, пребывающий в СИЗО «Бутырка», рассказал, как проведёт день рождения. Сегодня, 19 марта, форварду исполнилось 28 лет.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье.

Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — цитируют Кокорина «Известия».

По информации издания, футболист всё же сообщил, что надеется и без просьб получить праздничный торт от родственников.

Также Александр рассказал, что возобновил регулярные занятия в тренажерном зале,

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.