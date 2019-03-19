Жена Кокорина поздравила мужа с днём рождения

Дарья Валитова, жена Александра Кокорина, поздравила мужа с 28-м днём рождения. Напомним, форвард «Зенита» пребывает в СИЗО «Бутырка».

«Любимый, с днём рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Всё наладится и всё будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждём тебя», — написала Валитова в своём «инстаграме».

Соответствующий пост можно видеть в «инстаграме» Дарьи.

Ранее появилась информация, что Кокорину нанесли ожоги во время лечебных процедур. По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге и у него началось нагноение.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Кокорин – о дне рождения в СИЗО: никаких подарков не просил