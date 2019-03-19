Источник: Рами и Памела Андерсон возобновили отношения

33-летний защитник «Марселя» Адиль Рами вновь встречается с 51-летней моделью Памелой Андерсон. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на TMZ.

По данным источника, пара возобновила отношения спустя шесть месяцев после разрыва. На данный момент Рами и Андерсон вместе уже несколько недель. Ранее причиной расставания стали настойчивые разговоры со стороны футболиста о женитьбе. Также американка посчитала, что из-за нее Рами слишком мало внимания уделяет своим детям — мальчикам Зэйну и Мади.

При этом, Андерсон не нравится образ жизни Рами, который привык к тусовкам, и пытается повлиять на него. Француз, в свою очередь, старается не давать модели встречаться с членами своей семьи.

У Андерсон также двое сыновей — Дилан и Брэндон, которые были рождены в браке с музыкантом Томми Ли.