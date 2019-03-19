Д. Суарес может досрочно вернуться в «Барселону» из аренды в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» хочет досрочно вернуть «Барселоне» полузащитника Дениса Суареса. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Унаи Эмери разочарован тем, как футболист адаптируется в Премьер-лиге. Таким образом, «Арсенал» не будет выкупать трансфер хавбека, а также хочет вернуть его каталонцам досрочно, несмотря на то, что арендное соглашение действует до лета 2019 года.

Напомним, что «Арсенал» арендовал 25-летнего Суареса в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне испанец принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги, отыграв в сумме 67 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.