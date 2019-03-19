Алдонин рассказал, с кем будет жить его дочь после смерти Юлии Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в настоящий момент работающий в «Волге», рассказал, с кем будет жить его дочь. Вера является его дочерью от известной певицы Юлии Началовой.

О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.

Несмотря на наличие новой семьи, отец девочки Алдонин заявил о желании оставить ребёнка у себя. Недавно о своём желании удочерить её сообщила Юлия, вдова Александра Абдулова. Она поведала, что была дружна с Началовой, а их дочери тесно общались между собой, поэтому девочке было бы комфортно жить с ней. Однако Алдонин заявил, что не собирается рассматривать никакие варианты опеки над ребёнком и будет воспитывать дочь сам, сообщает Woman.