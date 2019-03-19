Видео. Потасовка в матче «Торпедо» — «Алай»

В Сиде завершился второй контрольный матч «Торпедо» в рамках заключительного сбора в Турции. Соперником московской команды стал киргизский клуб «Алай». Встреча завершилась ничейным результатом — 2:2.

«Встреча завершилась потасовкой, которую спровоцировала откровенно грубая игра одного из киргизов против Константина Кертанова. Андрей Лях, а следом и остальные футболисты бросились на защиту Кости. Чтобы предотвратить массовую драку, главный судья дал финальный свисток за минуту до окончания основного времени матча», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

Видео эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».

Следующую контрольную игру чёрно-белые проведут 21 марта. Соперником станет клуб «Волна» из Ковернино.