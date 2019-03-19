Оздоев: Бельгия — фаворит матча только из-за того, что играют дома

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящего выездного отборочного матча Евро-2020 с командой Бельгии.

«Бельгия — топ-команда, отличный подбор игроков, которые играют в элитных чемпионатах. Они — фавориты, но только из-за того, что играют дома. На теории мы их полностью разобрали. На чемпионате мира наши парни проделали огромную работу, добились отличного результата, который войдёт в историю для нашей страны. Вся страна повернулась к нашей сборной, а требования к сборной остались те же. Клубные результаты забыты, сейчас главное — добиться положительного результата в двух матчах. Будет ли для меня положительным то, что я выйду против Бельгии? Не думаю об этом.



Безголевая серия Дзюбы? Не отвлекаюсь на такое во время работы, первый раз слышу о том, что он долго не забивает.



Как играть против бельгийских звёзд? Так же, как и против других футболистов, биться до конца. Это футбол, 11 на 11, кто выиграет больше единоборств, тот и победит. Конечно, у Бельгии есть особенности, там играет один из лучших игроков мира – Азар.



Что касается встречи с Колобковым и Дюковым, то мы познакомились с новым руководителем, а они нам пожелали удачи», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.