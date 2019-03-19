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Рейнгольд: Зобнин напоминает молодого Денисова. Жаль, пропустит матчи сборной

Рейнгольд: Зобнин напоминает молодого Денисова. Жаль, пропустит матчи сборной
Футбол / Евро-2020

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травмах защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина, которые пропустят матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Заменить Илью Кутепова и Романа Зобнина будет не так просто. Но у Станислава Черчесова есть выбор игроков на эти позиции. Я бы не сказал, что отсутствие Кутепова – большая потеря для сборной. Илья только учится играть в футбол. Ему не хватает опыта, он очень неосторожно играет в штрафной площади. Роман Зобнин – трудяга. Он пашет от штрафной до штрафной. Напоминает молодого Игоря Денисова. Таких игроков мало. Жаль, что пропустит эти две игры», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Зобнин: желаю удачи и победы сборной России в матчах с Бельгией и Казахстаном
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