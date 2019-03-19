Савостин: надеемся, краснодарские ребята внесут вклад в успех сборной России U19

Спортивный директор академии «Краснодара» Максим Савостин поделился ожиданиями от участия сборной России U19 в Элитном раунде чемпионата Европы—2019, который стартует завтра, 20 марта.



«Мы благодарны РФС за предоставленную честь и возможность провести такое значимое событие на полях нашей академии. Надеемся, что наши краснодарские ребята внесут свой вклад в победу, в которую мы все верим. В свою очередь скажу, что сборная России будет обеспечена всем необходимым для полноценного тренировочного процесса», — передаёт слова Савостина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В первом матче чемпионата Европы 2019 года сборная России сыграет с Азербайджаном. Также национальной команде предстоит встретиться с Румынией и Ирландией.