Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.



Напомним, бельгийский форвард не принял участие в командном занятии в понедельник, 18 марта, из-за повреждения. По информации источника, участие Лукаку в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года маловероятно. Ранее стало известно, что за сборную Бельгии из-за травм не смогут сыграть Тома Мёнье, Мусса Дембеле, Кевин Де Брёйне, Аксель Витсель и Венсан Компани.



Сборная Бельгии дома сыграет с национальной командой России 21 марта, а 24 марта проведёт выездную встречу со сборной Кипра. Также в отборочном турнире Евро-2020 бельгийцам предстоит встретиться с командами Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.

Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020