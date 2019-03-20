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Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Футбол / Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Напомним, бельгийский форвард не принял участие в командном занятии в понедельник, 18 марта, из-за повреждения. По информации источника, участие Лукаку в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года маловероятно. Ранее стало известно, что за сборную Бельгии из-за травм не смогут сыграть Тома Мёнье, Мусса Дембеле, Кевин Де Брёйне, Аксель Витсель и Венсан Компани.

Сборная Бельгии дома сыграет с национальной командой России 21 марта, а 24 марта проведёт выездную встречу со сборной Кипра. Также в отборочном турнире Евро-2020 бельгийцам предстоит встретиться с командами Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.

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